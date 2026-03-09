Ottolenghi Ucei | In Italia noi come ebrei non viviamo bene Siamo scortati fin dall’asilo

Un rappresentante della comunità ebraica ha dichiarato che, in Italia, gli ebrei si sentono spesso scortati già dall’asilo e che la presenza delle forze dell’ordine è necessaria per garantire la loro sicurezza. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà quotidiane vissute dalla comunità, evidenziando come la protezione ufficiale sia percepita come una presenza costante e indispensabile.

«In Italia noi come ebrei non viviamo bene. O meglio, viviamo bene grazie alle forze dell'ordine. Le scuole sono piantonate con grate alle finestre, gli studenti se devono uscire devono farlo scortati e così dall'asilo alle università hanno grossi problemi anche nella propria manifestazione dell'ebraismo. Per non parlare dei rappresentanti» delle comunità, «che devono andare in giro scortati. Non é una situazione tranquilla». Queste le parole della nuova presidente dell'Unione delle comunità ebraiche italiane Livia Ottolenghi in una conferenza stampa a Roma. «Il Ddl antisemitismo? Soddisfatti dell'approvazione. I voti contrari fanno male». «Il Ddl antisemitismo? È una legge importante.