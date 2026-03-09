Antisemitismo Ottolenghi Ucei | In Italia gli ebrei non vivono bene usciamo scortati

“Qui in Italia noi non viviamo bene. Non c’è una situazione tranquilla. Viviamo bene perché protetti dalle forze dell’ordine. Penso ai bambini che devono uscire scortati da scuola o ai problemi avuti dai ragazzi nelle università. Per non parlare del fatto che i nostri rappresentanti girano scortati”. Così la nuova presidente dell’Ucei, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi, incontrando la stampa alla Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano ‘Tullia Zevi’ a Roma. Ottolenghi ha espresso preoccupazione per un aumento “esponenziale, il 400% negli ultimi anni” dei casi di antisemitismo sia sul digitale che con atti materiali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Antisemitismo, Ottolenghi (Ucei): “In Italia gli ebrei non vivono bene, usciamo scortati” Articoli correlati Livia Ottolenghi presidente Ucei: nuova guida per l’ebraismo italiano tra educazione e lotta all’antisemitismo.Livia Ottolenghi Guida l’Ucei: Una Nuova Fase per l’Ebraismo Italiano Roma, 15 febbraio 2026 – Livia Ottolenghi è stata eletta oggi presidente... Ucei, Livia Ottolenghi eletta nuova presidente(Adnkronos) – Il Consiglio dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) ha eletto Livia Ottolenghi nuova presidente dell’Ucei. Altri aggiornamenti su Antisemitismo Ottolenghi Ucei In Italia... Temi più discussi: Ottolenghi (Ucei): Bene il ddl antisemitismo. Le opposizioni? Singolare non averlo sostenuto; ANTISEMITISMO – Il rapporto annuale del Cdec, la legge in aula - Moked; Livia Ottolenghi: Soddisfatti per il DDL antisemitismo. Il contrasto all’odio antiebraico una priorità nazionale; Nel 2025 in Italia antisemitismo in forte crescita. Lo conferma il report annuale del CDEC. Ottolenghi (Ucei): Bene il ddl antisemitismo. Le opposizioni? Singolare non averlo sostenutoLa nuova presidente dell'Unione delle comunità ebraiche: La legge è un primo passo. Continueremo ad auspicarci una maggiore convergenza. La definizione Ihra è quella che ha il maggior credito istituz ... ilfoglio.it Ora la critica. Ma in Ue Schlein firmò una risoluzione per adottare la definizione di antisemitismo dell'IhraNel 2017, da europarlamentare, fu tra i firmatari di un testo (presentato da Metsola) che invitava gli stati ad adottare la definizione ora contestata. Votò anche a favore nello scrutinio parlamentare ... ilfoglio.it Si potrà ancora criticare Israele online dopo il Ddl Antisemitismo Il Senato approva il disegno di legge contro l’antisemitismo. Analizziamo i rischi per la l... - facebook.com facebook #DDLRomeo #Ihra #Antisemitismo Quali danni all’art. 21 della Costituzione Alla libertà d’informazione in un Paese già al 49mo posto nel mondo. Perchè questa legge Perchè proprio ora Cosa c’entrano Gaza e il Pensiero Unico Bellicista Una mia rifles x.com