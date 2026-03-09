Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Oma ad Arezzo con lo spettacolo Matteotti – Anatomia di un fascismo

Arezzo ospita oggi Ottavia Piccolo e I Solisti dell’Oma con lo spettacolo “Matteotti – Anatomia di un fascismo”. La recita include le parole di Stefano Massini, la voce e il gesto di Ottavia Piccolo e i suoni dell’orchestra multietnica, creando un evento teatrale e musicale che si svolge nel centro storico della città. La rappresentazione si conclude questa sera in un teatro locale.

Arezzo, 9 marzo 2026 – Le parole di Stefano Massin i, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti dell'Orchestra Multietnica. "Matteotti – Anatomia di un fascismo", lo spettacolo in tour dal 2024 che ha raccontato ad oltre 50.000 persone in tutta Italia l'uomo, la figura e la parola di Giacomo Matteotti, sarà in replica ad Arezzo, presso il Teatro Mecenate, martedì 24 marzo con inizio alle ore 19.00. L'atteso evento è stato presentato questa mattina, presso il Cinema Eden di Arezzo, dalle associazioni che hanno con forza voluto lo spettacolo in città: l'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini G.

