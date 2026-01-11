Teatro | Ottavia Piccolo a Omegna con Matteotti Anatomia di un fascismo
Mercoledì 14 gennaio sul palco del Teatro Sociale di Omegna arriva Ottavia Piccolo con "Matteotti. Anatomia di un fascismo", lo spettacolo di Stefano Massini diretto da Sandra Mangini. Con Piccolo sul palco del teatro cusiano ci saranno I Solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
'Matteotti' al Teatro Milanollo: Ottavia Piccolo narra l'ascesa del fascismo - Lo spettacolo teatrale 'MATTEOTTI (ANATOMIA DI UN FASCISMO)' al Teatro Milanollo di Savigliano. mentelocale.it
