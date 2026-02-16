Ostia accoglie Papa Leone XIV | piazza gremita e messa alla Regina Pacis

Il Papa Leone XIV è arrivato a Ostia il 15 febbraio 2026, attirando una folla numerosa in piazza e nella chiesa di Maria Regina Pacis. La visita si è resa possibile grazie alla presenza di molti fedeli, desiderosi di ascoltare il suo messaggio e partecipare alla messa. La piazza si è riempita di persone, con bandiere e cori, creando un’atmosfera di grande entusiasmo e calore.

Ostia – Una domenica di festa a Ostia, u a data importante: 15 febbraio 2026. L'occasione è la visita di Sua Santità Leone XIV presso la Parrocchia Maria Regina Pacis a Ostia. Una cittadina che ha visto un'importante disciplina del traffico e la chiusura delle arterie principali intorno alla collina di Regina Pacis sin dalla mezzanotte, per consentire al Santo Padre di giungere presso la parrocchia principale in completa sicurezza. Prima visita pastorale del Santo Padre Leone XIV del 2026 al Lido di Ostia. È stata scelta come prima tappa delle visite pastorali in programma per questo 2026, un onore per la cittadina lidense e per la Parrocchia Regina Pacis, accolto con grande orgoglio dal parroco Don Giovanni Vincenzo Patanè che ha curato l'accoglienza del Papa. Papa Leone XIV a Ostia: domenica 15 febbraio la Messa a Regina Pacis Ostia, 13 febbraio 2026 – Papa Leone XIV si recherà domenica 15 febbraio in visita ufficiale alla Chiesa di Santa Maria Regina Pacis, in piazza Regina Pacis, dove celebrerà la Messa.