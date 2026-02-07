Jessie Buckley si conferma una delle attrici più intense del momento. Dopo aver recitato in dodici film e serie, tra cui il celebre Hamnet, dimostra di essere una forza della natura. Capace di trasmettere emozioni forti, si fa notare per la sua dedizione e la capacità di mostrarsi vulnerabile sul set. La sua presenza continua a lasciare il segno nel panorama cinematografico italiano e internazionale.

Jessie Buckley è, senza dubbio, una vera forza della natura: inarrestabile, capace di fare la differenza, potente nell'espressione, dedita al proprio mestiere e generosissima nel mostrarsi vulnerabile. Un'attrice emotiva ed esplosiva in scena, felicissima di misurarsi con qualsiasi altra prova le richiedano i personaggi e i film con cui si cimenta. Tutto questo emerge con grande chiarezza in Hamnet. E in effetti, sembra proprio essere questo il film per il quale vincerà il suo primo Oscar come migliore attrice. Anche il personaggio è interessante: una madre, e al tempo stesso guaritrice, costretta ad affrontare una delle perdite più dolorose, quella di un figlio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il talento di Jessie Buckley, candidata all'Oscar per Hamnet, in 12 film e serie indimenticabili

Approfondimenti su Jessie Buckley

Jessie Buckley, attrice britannica nota per il suo ruolo in Hamnet di Chloé Zhao, ha consolidato la sua carriera a Hollywood.

Jessie Buckley, protagonista di Fargo e La sposa, ha espresso grande apprezzamento per Chloé Zhao, regista di Nomadland.

