Jessie Buckley | età carriera e marito dell’attrice di Hamnet

Jessie Buckley, attrice britannica nota per il suo ruolo in Hamnet di Chloé Zhao, ha consolidato la sua carriera a Hollywood. Nata nel 1989, si è distinta per le sue interpretazioni teatrali e cinematografiche, vincendo il Golden Globe come miglior attrice protagonista in un film drammatico. Sulla vita privata, Buckley è sposata, ma preferisce mantenere riservata la sua sfera familiare.

A Hollywood è nata una nuova stella. Jessie Buckley ha vinto il Golden Globe come miglior attrice protagonista in un film drammatico con Hamnet di Chloé Zhao, in cui veste i panni della moglie di William Shakespeare, Agnes. Una performance acclamata dalla critica che le ha permesso di vincere anche il Critics Choice Award e di iscriversi nella lista dei favoriti per il premio Oscar. «Non è una situazione normale in cui trovarsi, ma grazie a tutti», ha esordito sul palco di Los Angeles nel ritirare la statuetta, prima di ringraziare molti collaboratori, tra cui il capo macchinista per la zuppa che ha preparato sul set. 🔗 Leggi su Lettera43.it

