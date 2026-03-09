Orsini commenta le minacce di querela di Crosetto, definendole ridicole, e critica il comportamento di Meloni, che definisce tipico di un presidente di uno Stato satellite degli Stati Uniti. Durante un intervento a un programma televisivo, Orsini spiega che se Meloni, Tajani e Crosetto inviassero i sistemi d’arma in Iran, si assumerebbero la responsabilità dello sterminio di bambini iraniani.

“Cosa vuole querelare Crosetto? Ad Accordi & Disaccordi ho spiegato che Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Guido Crosetto, se inviassero i Sam-T in Iran diventeranno corresponsabili dello sterminio dei bambini iraniani. Io rido delle loro minacce”. In una sala gremita ben oltre la capienza nella libreria ‘Feltrinelli’ a Roma, il professor Alessandro Orsini commenta, per la prima volta, l’annuncio di querela che gli giunge dal ministro della Difesa del governo Meloni, Guido Crosetto. Orsini poi commenta le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio italiano che non condivide e non condanna l’attacco all’Iran da parte di Stati Uniti ed Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Orsini: “Rido delle minacce di querela di Crosetto. Meloni? Comportamento tipico del presidente di uno Stato satellite della Casa Bianca”

