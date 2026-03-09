Il professor Alessandro Orsini ha accusato il ministro della Difesa Guido Crosetto di aver pronunciato minacce e affermazioni assurde, sostenendo che il ministro dimostra un livello di competenza pari a quello di un bambino di tre anni. Lo scontro tra i due si è svolto sia in diretta televisiva che sui social media, generando molte reazioni e commenti da parte degli utenti.

Durissimo scontro tra Alessandro Orsini e Guido Crosetto sul tema Iran. Ospite della trasmissione Accordi & Disaccordi, il professor Orsini ha attaccato frontalmente l’operato del governo e in particolare quello del ministro della Difesa. Quest’ultimo, che già in passato aveva avuto scontri dialettici con Orsini, ha fatto trapelare su X l’intenzione di procedere, probabilmente, con una querela. Orsini attacca Crosetto in tv Iran, cosa ha detto Orsini sul coinvolgimento di Crosetto e dell’Italia La dura replica di Crosetto e il commento di Orsini Orsini attacca Crosetto in tv L’Iran infiamma lo scontro tra il professor Alessandro Orsini e il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orsini all'attacco del ministro Crosetto, "minacce e stupidaggini, ha abilità di un bimbo di 3 anni, incapace"

