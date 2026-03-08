Un duro attacco ai vertici del governo è stato sferrato da Orsini, rivolgendosi direttamente a Giorgia Meloni e ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Crosetto ha commentato la situazione affermando che è stato superato il limite. Le dichiarazioni sono arrivate in un contesto di tensione politica e hanno suscitato reazioni immediate.

Un attacco ai vertici del governo, da Giorgia Meloni ai ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto, con accuse durissime. È quello del profesore di sociologia del terrorismo Alessandro Orsini, intervenuto sabato sera sul Nove nella trasmissione Accordi e Disaccordi condotta da Luca Sommi. Si parla naturalmente dell'Iran, dell'offensiva di Stati Uniti e Israele e del ruolo dell'Italia. La tesi del controverso studioso è che "Meloni è entrata nella coalizione che bombarda l'Ira" perché fornendo a Israele sistemi di difesa aerea mette "Netanyahu e Trump nella condizione di bombardare l'Iran per più giorni, per più settimane, per più mesi". Si rivolge anche al ministro degli Esteri e a quello della Difesa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'attacco choc di Orsini a Meloni e al governo. Crosetto: "Basta, superato il limite"

Leggo e scopro questo vibrante post di Crosetto, inviperito per l’intervento di ieri sera di Orsini ad Accordi&Disaccordi, grazie alla bravissima Gisella Ruccia. Sempre Gisella, colonna e anima del sito del Fatto, scrive nella sua pagina Facebook quanto segue: “ - facebook.com facebook

Il prof.Orsini dimostra da tempo di essere parte di una vera e propria strategia di disinformazione e manipolazione cognitiva che è priorità europea prevenire e contrastare ; come previsto anche dalle misure su " Scudo per la Democrazia"adottato da Istituzioni x.com