L’oro corre spedito verso i 5.000 dollari | dove può arrivare

L’oro si avvicina ai 5.000 dollari, livello che gli analisti considerano come possibile obiettivo. Le quotazioni continuano a crescere, riflettendo le dinamiche di mercato e le preoccupazioni economiche globali. In questo contesto, è importante monitorare gli sviluppi che potrebbero influenzare il valore di questo metallo prezioso e le sue prospettive future.

Continuano a salire vertiginosamente le quotazioni dell'oro, che ormai approcciano ai 5.000 dollari stimati dagli analisti come prezzo target del metallo prezioso. A sostenere il trend dell'oro e degli altri metalli nobili, in primis l'argento, concorrono innanzitutto le tensioni geopolitiche e la maggiore avversione al rischio degli operatori, ma anche le politiche accomodanti delle banche centrali e la debolezza del dollaro. Oro ad un soffio dai 4.900 dollari. Il prezzo dell'oro questa mattina ha raggiunto nuovi massimi storici, avvicinandosi ai 4.900 dollari l'oncia. Il prezzo spot è balzato del 2,3% a 4.

