L’oro supera la soglia storica dei 5.000 dollari

Il prezzo dell’oro ha superato i 5.000 dollari, raggiungendo un nuovo massimo storico. In un contesto di crescente incertezza globale e turbolenze politiche, l’oro si conferma come un bene rifugio apprezzato dagli investitori. Questo aumento riflette le tensioni internazionali e le dinamiche economiche che influenzano i mercati, sottolineando l’importanza di monitorare i trend di questo metallo prezioso.

Il prezzo dell'oro, bene rifugio, ha superato i 5.000 dollari domenica, raggiungendo un nuovo record in un contesto di crescente incertezza e turbolenza globale innescata dalle politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'oro ha raggiunto i 5.026 dollari l'oncia nelle contrattazioni, dopo che venerdì l'argento, metallo gemello, ha superato per la prima volta i 102 dollari l'oncia. I prezzi spot dell'oro sono saliti dell'1,98% a 5.081,18 dollari l'oncia dopo aver raggiunto in precedenza i 5.092,71 dollari. I future sull'oro statunitense con consegna a febbraio sono saliti del 2,01% a 5.

