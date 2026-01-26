Euro ai massimi dal 2021 mentre l’oro sfonda quota 5.000 dollari

L’euro ha raggiunto i massimi dal 2021, superando temporaneamente quota 1,19 sul dollaro statunitense. Questo andamento riflette il calo del dollaro e influenze sui mercati valutari, con effetti potenziali su economia e investimenti in Italia e oltre. Analizzare queste dinamiche aiuta a comprendere le tendenze attuali e le possibili implicazioni future.

Roma, 27 gen. (askanews) – Il dollaro continua a calare, con l’euro che in questo avvio di settimana è salito fino a superare brevemente quota 1,19 sul biglietto verde, sui massimi dall’estate del 2021. Successivamente la valuta condivisa ritraccia in parte e modera i guadagni portandosi a 1,1881 dollari. Questi sviluppi potrebbero aggiungere ostacoli alle esportazioni dei paesi dell’area valutaria in una fase già non semplicissima (giovedì verranno pubblicati dall’Istat i dati sul commercio con l’estero di dicembre e dell’intero 2025, venerdì la stima preliminare sul Pil del quarto trimestre).🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Roma askanews Nuovo record per l’oro, per la prima volta sfonda il tetto dei 5.000 dollari l’oncia L’oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando per la prima volta i 5. L’oro si avvicina ai 5.000 dollari l’oncia L’oro ha recentemente raggiunto un prezzo superiore ai 4. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roma askanews Argomenti discussi: L’Euro Dollaro Resta Vicino ai Massimi Settimanali mentre il Mercato Guarda ai PMI Statunitensi; Prysmian ai massimi storici: il mercato punta su conti solidi e guidance 2026; Immobiliare, nel 2025 investimenti a 12,5 miliardi di euro; LA BORSA FINANZIA L’ECONOMIA?. ##Euro ai massimi dal 2021 mentre l'oro sfonda quota 5.000 dollariRoma, 27 gen. (askanews) - Il dollaro continua a calare, con l'euro che in questo avvio di settimana è salito fino a superare brevemente quota ... notizie.tiscali.it Generali vola ai massimi dal 2001: per gli analisti la corsa non è finita. Ecco dove può arrivareIl titolo della compagnia promosso dagli analisti sale del 3%, sopra i 35 euro. È la quinta miglior performance del 2025. Il punto di forza del dividendo A Piazza Affari quella di oggi, martedì 9 ... milanofinanza.it #Tg2000 - #Oro ai massimi storici, 5 mila euro l’oncia #26gennaio #Tv2000 @tg2000it x.com Anche rispetto all'euro il franco viaggia vicino ai suoi massimi: la moneta dell'Ue è scesa in mattinata sino a 0,9196, per risalire poi a poco più di 92 centesimi - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.