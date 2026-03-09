Oppo Find N6 immagini leak | display senza piega e 200 MP

Le immagini del nuovo Oppo Find N6 sono apparse su Weibo grazie a Digital Chat Station, mostrando un dispositivo con un design raffinato e senza pieghe visibili. Il leak rivela anche che il telefono sarà dotato di un display senza giunture e di una fotocamera principale da 200 MP. Le foto offrono un’anteprima dettagliata del prossimo modello, che si distingue per linee pulite e finiture curate.

Le foto trapelate su Weibo da Digital Chat Station mostrano chiaramente il nuovo Oppo Find N6, confermando un design elegante e altamente rifinito. Il lancio ufficiale del pieghevole è fissato per il 17 marzo 2026 e i dettagli emersi evidenziano come Oppo punti a distinguersi nel mercato dei foldable, sempre più competitivo. Il profilo laterale dello smartphone è sorprendentemente sottile, confermando la volontà dell'azienda di realizzare uno dei pieghevoli più sottili di sempre. Il modulo fotografico circolare sporge leggermente, ma resta elegante, ospitando un nuovo sensore da 200 MP sviluppato in collaborazione con Hasselblad, per garantire prestazioni fotografiche di alto livello comparabili ai flagship tradizionali.