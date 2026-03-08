Oppo Find X10 | i leak parlano di tre fotocamere da 200 MP sul modello top

Le anticipazioni su Oppo Find X10 rivelano che il modello di punta potrebbe essere dotato di tre fotocamere da 200 MP. La serie Oppo Find X9, ancora in attesa di conoscere il suo prossimo top di gamma, sta generando interesse tra gli appassionati di tecnologia. Le voci sui nuovi dispositivi continuano a circolare, mantenendo vivo il fermento nel settore degli smartphone di fascia alta.

Nel mondo degli smartphone il ciclo delle indiscrezioni non si ferma mai. Mentre la serie Oppo Find X9 attende ancora l’arrivo del modello più potente, il futuro Oppo Find X9 Ultra, iniziano già a emergere le prime voci sulla generazione successiva. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, la futura gamma Oppo Find X10 potrebbe essere composta da tre modelli principali: la versione base, la variante Pro e il top di gamma chiamato Pro Max. Proprio quest’ultimo dispositivo potrebbe distinguersi in modo particolare, soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. A rilanciare l’indiscrezione è il noto leaker Digital Chat Station, che ha parlato di una configurazione fotografica decisamente insolita. 🔗 Leggi su Billipop.com

