oppo anticipa display senza pieghe del find n6 in arrivo il prossimo mese

OPPO presenta un’anticipazione cruciale sul Find N6, concentrandosi su un display interno privo di piega. i teaser ufficiali puntano a una gestione della piega di livello superiore, con l’obiettivo di offrire un’esperienza visiva fluida e senza interruzioni. questa analisi sintetizza le informazioni disponibili, delineando le prospettive di lancio e la disponibilità internazionale. oppo find n6: teaser sul display interno privo di piega. il nuovo teaser diffuso dai canali ufficiali di OPPO indica un display interno senza piega, evidenziando l’assenza di linee visibili lungo la superficie e puntando a una gestione avanzata della piega. oltre al testo, la comunicazione enfatizza il messaggio Smooth Sailing per comunicare una superficie continua e senza compromessi. honor e la ricerca di ridurre la piega. anche HONOR sta puntando a minimizzare la piega con una nuova tecnologia della cerniera, imprimendo una direzione simile a quella di OPPO. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Oppo find n6 geekbench con snapdragon 8 elite gen 5 e un colpo di scenaOppo Find N6 ha fatto parlare di sé perché ha ottenuto un punteggio sorprendente su Geekbench, grazie al processore Snapdragon 8 Elite Gen 5.

