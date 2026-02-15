Controlli straordinari contro i furti di oro rosso | due uomini fermati a Librino con 10 chili di rame
La Polizia di Stato ha fermato due uomini a Librino con 10 chili di rame, perché erano sospettati di furto. La decisione di aumentare i controlli deriva dalle numerose segnalazioni di cittadini e commercianti che segnalano ripetuti furti di “oro rosso” nella zona. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato il materiale e fermato i sospetti, che ora sono sotto inchiesta. La presenza delle forze dell’ordine si fa più intensa in tutto il quartiere per fermare questa attività illecita.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Stretta della Polizia di Stato dopo le numerose segnalazioni. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli su tutto il territorio per arginare il crescente fenomeno dei furti di rame, il cosiddetto “oro rosso”, sempre più spesso nel mirino della criminalità per il suo valore sul mercato nero. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni giunte al numero unico di emergenza da parte di cittadini e tecnici dell’ente di distribuzione dell’energia elettrica, che hanno riscontrato cabine ENEL danneggiate e cavi sottratti in diverse zone della città di Catania. Una situazione che ha spinto la Questura a rafforzare ulteriormente i servizi di prevenzione e pattugliamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Furto di rame a Librino, denunciati due ladri: avevano rubato una matassa da 10 chili
Due uomini di Catania sono stati fermati dalla polizia a Librino dopo aver rubato una grossa matassa di cavi di rame.
Ancora furti di rame in città, due ladri colti sul fatto e arrestati a Librino
Due uomini sono stati sorpresi e arrestati mentre cercavano di rubare rame in via Garibaldi a Librino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Controlli straordinari dei Carabinieri a Portomaggiore contro i furti in abitazione; Controlli straordinari della Polizia contro la guida sotto effetto di alcol e droga; Vigevano, controlli straordinari contro le stragi del sabato sera: due denunciati per guida in stato di ebbrezza; Ascoli Piceno - Controlli straordinari dei Carabinieri: verifiche e prevenzione contro i furti.
Piovono arresti e denunce a Udine: tutto quello è successo e chi sono i coinvoltiControlli straordinari dei Carabinieri di Udine: arresti, denunce e sanzioni per guida in stato di ebbrezza nel fine settimana. nordest24.it
Ascoli Piceno - Controlli straordinari dei Carabinieri: verifiche e prevenzione contro i furtiASCOLI - Controlli serrati negli ultimi due giorni tra Folignano, Villa Pigna e Castel di Lama. I Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno hanno intensificato la presenza sul territorio, estendend ... veratv.it
Controlli straordinari sul territorio, un arresto e 160 persone identificate x.com
CONTROLLI INTENSIFICATI SU STRADA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI IVREA. La Compagnia dei Carabinieri di Ivrea (TO), impegnata in questi giorni di festa in occasione dello storico Carnevale, ha predisposto diversi controlli straordinari del territo facebook