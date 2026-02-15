Controlli straordinari contro i furti di oro rosso | due uomini fermati a Librino con 10 chili di rame

La Polizia di Stato ha fermato due uomini a Librino con 10 chili di rame, perché erano sospettati di furto. La decisione di aumentare i controlli deriva dalle numerose segnalazioni di cittadini e commercianti che segnalano ripetuti furti di “oro rosso” nella zona. Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato il materiale e fermato i sospetti, che ora sono sotto inchiesta. La presenza delle forze dell’ordine si fa più intensa in tutto il quartiere per fermare questa attività illecita.

Stretta della Polizia di Stato dopo le numerose segnalazioni. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli su tutto il territorio per arginare il crescente fenomeno dei furti di rame, il cosiddetto "oro rosso", sempre più spesso nel mirino della criminalità per il suo valore sul mercato nero. Negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni giunte al numero unico di emergenza da parte di cittadini e tecnici dell'ente di distribuzione dell'energia elettrica, che hanno riscontrato cabine ENEL danneggiate e cavi sottratti in diverse zone della città di Catania. Una situazione che ha spinto la Questura a rafforzare ulteriormente i servizi di prevenzione e pattugliamento.

