Bambino Gesù | Open Day dedicato ai cardiopatici congeniti adulti

Il Bambino Gesù di Roma ha organizzato un Open Day dedicato ai cardiopatici congeniti adulti, in programma il 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite. L’evento si svolgerà nella sede di San Paolo e offre controlli gratuiti per gli adulti che convivono da tempo con questa condizione. La giornata mira a sensibilizzare e a offrire assistenza specifica a chi ha superato l’età pediatrica.

Il 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un evento dedicato ai GUCH con controlli gratuiti nella sede di San Paolo Un open day per gli adulti che vivono con una cardiopatia congenita. Il 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù organizza un appuntamento speciale per i GUCH (Grown Up Congenital Heart), ovvero coloro che, da bambini con una malformazione cardiaca, sono diventati adulti. In Italia sono più di 100.000. L'Ospedale ospita da anni l'Unità di Cardiologia del Congenito Adulto.