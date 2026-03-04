Eiichir? Oda ha nascosto il finale di One Piece in fondo al mare | le foto del forziere

L'autore Eiichir? Oda ha nascosto il finale di One Piece in fondo al mare, sigillando la verità sul tesoro di Luffy a 651 metri di profondità. Per celebrare le 600 milioni di copie vendute, ha deciso di immergere il forziere con le foto che rivelano il segreto. La scoperta sarà riservata solo alla conclusione del manga.

One Piece, Eiichiro Oda lascia il segreto più grande della serie in fondo al mare in attesa del finaleDopo quasi trent'anni di misteri, Eiichiro Oda ha finalmente scritto cos'è davvero il tesoro di One Piece.

