Conoscere per non dimenticare | il mese della memoria della Provincia a Piana delle Orme

Da latinatoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese della memoria, la Provincia di Latina e il Museo Piana delle Orme uniscono le proprie energie per promuovere la conoscenza storica tra le nuove generazioni. Attraverso un protocollo di intesa, rafforzano la collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla diffusione della coscienza civica. Un impegno condiviso volto a mantenere viva la memoria storica come elemento fondamentale per il presente e il futuro.

Provincia di Latina e Museo Piana delle Orme rinnovano e rafforzano il loro impegno comune nella promozione della memoria storica e della coscienza civile delle nuove generazioni attraverso il protocollo d’intesa che consolida una partnership strategica per la valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Il Giorno della Memoria a Milano: un mese di iniziative fra mostre e incontri: si comincia giovedì 15 gennaio alla Casa della Memoria

Leggi anche: Un archivio per non dimenticare: online la "Memoteca", archivio digitale della memoria storica della città

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Mese della Memoria: al via il progetto “Conoscere per non dimenticare” - Circa duemila studenti delle scuole superiori della provincia di Latina sono coinvolti nel progetto “Il Mese della Memoria – Conoscere per non dimenticare”, promosso dalla Provincia di Latina in colla ... radioluna.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.