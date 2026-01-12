Conoscere per non dimenticare | il mese della memoria della Provincia a Piana delle Orme

Nel mese della memoria, la Provincia di Latina e il Museo Piana delle Orme uniscono le proprie energie per promuovere la conoscenza storica tra le nuove generazioni. Attraverso un protocollo di intesa, rafforzano la collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla diffusione della coscienza civica. Un impegno condiviso volto a mantenere viva la memoria storica come elemento fondamentale per il presente e il futuro.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.