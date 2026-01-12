Conoscere per non dimenticare | il mese della memoria della Provincia a Piana delle Orme
Nel mese della memoria, la Provincia di Latina e il Museo Piana delle Orme uniscono le proprie energie per promuovere la conoscenza storica tra le nuove generazioni. Attraverso un protocollo di intesa, rafforzano la collaborazione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla diffusione della coscienza civica. Un impegno condiviso volto a mantenere viva la memoria storica come elemento fondamentale per il presente e il futuro.
Provincia di Latina e Museo Piana delle Orme rinnovano e rafforzano il loro impegno comune nella promozione della memoria storica e della coscienza civile delle nuove generazioni attraverso il protocollo d’intesa che consolida una partnership strategica per la valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
