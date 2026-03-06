Pordenone omicidio Mario Ruoso | confessa l' ex collaboratore Loriano Bedin

A Pordenone, un uomo di 67 anni ha confessato di aver ucciso Mario Ruoso, il patron di TelePordenone. L’ex collaboratore, davanti agli investigatori, ha ammesso le proprie responsabilità dicendo semplicemente: “Sì, sono stato io”. La confessione si è verificata nel corso delle indagini in corso sul caso.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Mario Ruoso, patron di TelePordenone. A confessare è stato il suo storico collaboratore, il 67enne Loriano Bedin, che davanti agli investigatori ha ammesso: “Sì, sono stato io”. Secondo la ricostruzione, si sarebbe trattato di un vero agguato sul pianerottolo dell’attico al settimo piano del palazzo della vittima, a Pordenone. Bedin, fermato nella notte e portato in Questura, lavorava con Ruoso fin dagli anni Ottanta e aveva continuato a svolgere incarichi per lui anche dopo la chiusura dell’emittente nel 2024. Dopo l’interrogatorio, è scattato il fermo con l’accusa di omicidio volontario. Determinanti per identificarlo le telecamere di sorveglianza di un negozio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Omicidio patron Telepordenone Mario Ruoso, collaboratore per oltre 40 anni Loriano Bedin confessa, ipotesi movente economicoDopo la confessione di Loriano Bedin, il nipote di Mario Ruoso, Alessandro, si è dichiarato “stupito” poiché Loriano “è uno di famiglia”.

Delitto Ruoso, l'ex dipendente Loriano Bedin confessaÈ stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario Loriano Bedin, 68enne residente a Tiezzo, frazione di Azzano Decimo.

Mario Ruoso aggredito alle spalle mentre chiudeva la porta del suo attico. La confessione di Loriano Bedin: «Ero esasperato, una pazzia»PORDENONE - «Ero esasperato, ho perso la testa... è stata una pazzia». Loriano Bedin, 67 anni, pioniere della televisione digitale che in testa aveva l'intera mappa ... ilgazzettino.it

Omicidio del fondatore di TelePordenone Mario Ruoso: fermato un ex collaboratore, ha confessatoSono bastate 24 ore per fermare l' assassino di Mario Ruoso, 87anni storico fondatore e patron di TelePordenone, trovato morto nel suo appartamento a Porcia, alle porte di Pordenone, con profonde ... tg.la7.it

C’era Mario Ruoso amante delle macchine, dei motori e della velocità, il pilota che aveva vinto più di 500 gare e che per una ventina d’anni aveva detenuto il record di velocità. E c’era Mario Ruoso che spendeva il denaro con molta parsimonia tanto che «face - facebook.com facebook

C'è un fermo per l'omicidio di Mario Ruoso, ex editore di Telepordenone. In questura condotto un suo collaboratore storico che ha confessato il delitto x.com