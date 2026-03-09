L’omicidio di Jlenia Musella, una donna di 22 anni, avvenuto il 3 febbraio scorso, ha portato all’arresto di un uomo sospettato di averla pugnalata. Secondo le indagini, il coltello trovato sul luogo del delitto era ancora in mano all’aggressore, e non lanciato contro la vittima. La ricostruzione dei fatti si basa sui rilievi e sui testimoni ascoltati dagli inquirenti.

L’assassinio di Jlenia Musella, una giovane donna di 22 anni uccisa il 3 febbraio scorso dal fratello Giuseppe, ha rivelato un dettaglio cruciale che ridefinisce la dinamica del crimine: l’arma non è stata scagliata dalla vittima o lanciata da terzi, ma è stata tenuta saldamente nella mano dell’esecutore. Questo particolare, emerso dagli accertamenti delle forze dell’ordine e confermato nell’ordinanza di carcerazione del fratello, indica una violenza diretta e premeditata nell’atto finale. La scena del crimine, situata all’interno della casa familiare, ha restituito un quadro in cui l’oggetto contundente è stato rinvenuto sotto un camioncino parcheggiato nelle vicinanze, lontano dal corpo della vittima, suggerendo un tentativo di occultamento immediato dopo l’aggressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Jlenia: il coltello era impugnato, non lanciato

Articoli correlati

Omicidio Jlenia Musella: "Il coltello non è stato lanciato, ma impugnato saldamente"Non sarebbe stato lanciato ma era saldamente nelle mani dell'assassino il coltello che ha ucciso Jlenia Musella, la 22enne assassinata il 3 febbraio...

Omicidio di Ylenia Musella a Napoli, le indagini: il coltello era impugnato dal fratello al momento del colpo, non lo ha lanciatoAccertamenti della Procura sull’omicidio della 22enne Ylenia Musella: il coltello che l'ha uccisa era impugnato dal fratello e non lanciato.

La morte di Ylenia Musella, le indagini: coltello impugnato e non lanciato dal fratello

Una selezione di notizie su Omicidio Jlenia

Jlenia uccisa a 22 anni, il coltello impugnato e non lanciato dal fratelloSi chiarisce la dinamica dell’omicidio di Jlenia Musella, la 22enne uccisa il 3 febbraio nel quartiere Ponticelli. Specifici accertamenti della Procura di Napoli avrebbero restituito informazioni tali ... ilroma.net

Jlenia Musella, il coltello impugnato e affondato da Giuseppe: confermata la pista degli inquirentiNon un coltello scagliato al termine di una lite furibonda, ma un’arma tenuta saldamente in mano e spinta con violenza fino a trafiggere il cuore della ... cronachedellacampania.it