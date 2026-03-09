Omicidio Jlenia Musella | Il coltello non è stato lanciato ma impugnato saldamente

Durante il processo per l’omicidio di Jlenia Musella, si è appreso che il coltello usato per uccidere la 22enne non è stato lanciato, ma era saldamente impugnato dall’imputato, il fratello 28enne. La testimonianza conferma che l’arma non è stata scagliata, ma tenuta con fermezza in mano dall’assassino durante il fatto.

Non sarebbe stato lanciato ma era saldamente nelle mani dell'assassino il coltello che ha ucciso Jlenia Musella, la 22enne assassinata il 3 febbraio dal fratello 28enne, Giuseppe. Gli inquirenti, dopo alcuni accertamenti, hanno formulato questa ipotesi, così come già avvenuto dagli uomini della Squadra Mobile nelle prime fasi d'indagine, così come scritto anche nell'ordinanza di carcerazione del fratello di Jlenia. Non è ancora chiaro, invece, il motivo dietro la lite che avrebbe poi portato alla tragedia. Il 28enne ha dichiarato che la sua reazione violenta sarebbe scaturita dall'alto volume della voce di Jlenia durante una telefonata e che gli impediva - quindi - di riposare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

