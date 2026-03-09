Omicidio di Ylenia Musella a Napoli le indagini | il coltello era impugnato dal fratello al momento del colpo non lo ha lanciato

La Procura di Napoli sta conducendo indagini sull’omicidio di Ylenia Musella, una ragazza di 22 anni uccisa in circostanze ancora da chiarire. Secondo gli accertamenti, il coltello utilizzato nel delitto era in mano al fratello della vittima al momento dell’evento, e non è stato lanciato. Gli inquirenti stanno esaminando le prove raccolte per ricostruire quanto accaduto.

