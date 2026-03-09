Olivia Dean è la nuova musa Hourglass e il suo glow naturale è già virale

Olivia Dean, cantante britannica, è diventata la nuova musa di Hourglass, marchio di cosmetici. Dopo aver vinto il premio come Best New Artist ai Grammy, la artista ha ampliato il suo successo entrando nel settore beauty. Il suo look naturale e il glow sono già diventati virali sui social media. Ora si sta facendo conoscere anche come icona di stile e tendenza nel mondo della cultura pop.

C'è un nuovo nome che sta collegando musica, beauty e cultura pop — ed è quello di Olivia Dean. Dopo aver conquistato i riflettori con la vittoria come Best New Artist ai Grammy Awards, la cantante britannica continua il suo momento d'oro entrando ufficialmente nel mondo beauty. Il brand luxury Hourglass l'ha appena annunciata come nuova global brand partner, e il timing non potrebbe essere più perfetto. La collaborazione debutta con una campagna che ha già un'estetica da film indie europeo: "Any Time, Any Place, Any Wear". Una narrazione che unisce viaggio, romanticismo cinematografico e quell'idea di bellezza effortless che ormai è diventata la firma estetica della cantante.