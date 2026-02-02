Grammy 2026 | Bad Bunny fa la storia Billie Eilish e Olivia Dean tra i grandi vincitori

La notte dei Grammy 2026 ha portato molte sorprese. Bad Bunny ha fatto la storia vincendo uno dei premi più importanti, mentre Billie Eilish e Olivia Dean si sono aggiudicate premi tra i più ambiti. La cerimonia si è svolta senza intoppi, attirando l’attenzione di artisti e fan da tutto il mondo.

Nella notte si è tenuta la cerimonia dei Grammy Awards 2026, i premi più prestigiosi dell'industria musicale statunitense. Questi riconoscimenti tengono conto sia dei risultati di vendita sia della popolarità degli artisti. Il grande protagonista della serata è stato Bad Bunny, che con l'album Debí tirar más fotos ha vinto il premio per il Miglior Disco dell'Anno, diventando il primo artista di lingua spagnola a ottenere questo riconoscimento nelle 68 edizioni dei Grammy. Gli altri grandi vincitori. Oltre a Bad Bunny, la cerimonia ha premiato diversi nomi di spicco: Billie Eilish ha conquistato il premio per la Miglior Canzone dell'Anno con Wildflower.

