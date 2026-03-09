Olio extravergine | 8 assaggi per smascherare le frodi a Busto Arsizio

Una serata dedicata alla qualità dell'olio extravergine si terrà il 16 marzo alle 18:00 presso la sede Enaip di Busto Arsizio. L'incontro, curato da Slow Food e guidato dal formatore Marco Antonucci, offre al pubblico strumenti per riconoscere i difetti e valutare l'autenticità del prodotto. L'appuntamento non è una semplice degustazione ma un percorso formativo che tocca temi cruciali come le frodi alimentari e le caratteristiche organolettiche. I partecipanti potranno assaggiare sette o otto oli diversi per mettere in pratica le nozioni teoriche apprese durante la lezione intitolata L'olio di frantoio è sempre extravergine?. L'arte della scelta consapevole nel territorio varesino.