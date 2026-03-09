Olimpiadi spaccio e sicurezza stradale | la Polizia Locale parte forte nel 2026

A inizio 2026, la Polizia Locale ha intensificato le sue attività con pattuglie presenti fino a Bormio per le Olimpiadi invernali. Sono stati sequestrati quantitativi di droga, decine di veicoli sono stati fermati per controlli e una rete di videosorveglianza ha contribuito a individuare fuggitivi e persone che abbandonavano rifiuti. Le operazioni si sono concentrate su diversi aspetti della sicurezza cittadina.

Pattuglie a Bormio, sala radio a Lecco e 225 verbali: il bilancio del servizio associato tra Bosisio Parini, Castello di Brianza, Cesana Brianza e Sirone Pattuglie schierate fino a Bormio per le Olimpiadi invernali, sequestri di droga, decine di auto fermate e una rete di videosorveglianza che ha permesso di smascherare fuggitivi e abbandonatori di rifiuti. Il Servizio Associato di Polizia Locale Alta Brianza ha chiuso i primi due mesi del 2026 con un bilancio operativo che supera di gran lunga la routine: un mix di impegni straordinari legati a Milano Cortina 2026 e di attività ordinaria potenziata, con numeri che il comandante Matteo Rossi e il sindaco di Bosisio Parini Paolo Gilardi non esitano a definire significativi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

