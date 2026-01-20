Pellegrini FdI | Sicurezza il governo rafforza la Polizia di Stato il Comune faccia la sua parte sulla Polizia Locale

Da cesenatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rafforzamento dell’organico della Polizia di Stato a Cesena, con l’arrivo di 12 nuovi agenti, rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza pubblica. Questa misura testimonia l’impegno del governo nel rispondere alle esigenze del territorio. È importante che anche il Comune contribuisca attivamente alla sicurezza locale, con iniziative mirate sulla Polizia Municipale, per garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

“Il rafforzamento dell’organico della Polizia di Stato a Cesena con l’arrivo di 12 nuovi agenti è una notizia positiva e una risposta chiara del governo ad una concreta e reale esigenza del territorio. Ora però è legittimo chiedersi quanto ancora dovremo aspettare perché anche il Comune faccia la.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Teatro Marrucino, Di Biase (Fdi): "Grazie al nostro emendamento, dalla Regione 300mila euro. Ora il Comune faccia la sua parte"La consigliera comunale di Fratelli d’Italia Carla Di Biase ha annunciato che, grazie a un emendamento presentato dal capogruppo regionale Massimo Verrecchia, la Regione Abruzzo ha stanziato 300mila euro per il Teatro Marrucino.

Leggi anche: Fossacesia rafforza la polizia locale: approvato il nuovo regolamento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

pellegrini fdi sicurezza ilGara tra partiti sulla sicurezza, FdI lancia una legge sulla polizia locale, il Pd sulle telecamere - Lega spiazzata per il passo avanti dei meloniani. Anche il sindaco Lo Russo ha ribadito la necessità di una riforma della municipale ... torino.repubblica.it

pellegrini fdi sicurezza ilSicurezza, il Piemonte cambia rotta: pronta la nuova legge sulla Polizia locale - Comandi intercomunali, formazione obbligatoria e più presenza nei quartieri: ecco la riforma proposta da Fratelli d'Italia ... torinoggi.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.