Olimpia-Cantù da favola È un derby che vale oro

L’Olimpia e Cantù si sfidano in un derby che ha attirato grande attenzione, giocato al PalaLido, il teatro storico del match. Questa partita rappresenta l’ultima del campionato che l’Armani Milano dovrà disputare in trasferta. La sfida tra le due squadre si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della stagione, con i tifosi pronti a riempire gli spalti.

Il teatro glorioso del PalaLido diventa lo scenario dell’ultima partita di campionato che l’ Armani Milano dovrà giocare fuori sede. Sarà una di quelle con il fascino maggiore, il derby tra Olimpia e Pallacanestro Cantù, questa sera alle 20. Una partita ricca di storia, tra due società fondate esattamente 90 anni fa, che per anni si sono divise la ribalta italiana ed europea. Ora il derby torna in scena anche a Milano dopo la sfida appassionante giocata a Desio nel girone di andata, vinta dall’Olimpia 89-94 e decisa praticamente nell’ultimo minuto. Mancherà solo un ingrediente, fondamentale, la tifoseria di Cantù perchè gli ultras biancoblù hanno scelto di non partecipare, sempre in segno di protesta verso le normative di quest’anno per il protocollo per le trasferte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

