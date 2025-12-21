L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio Cantù rincorre e spera Guduric la chiude

L’Olimpia Milano si aggiudica il derby al PalaDesio, battendo Cantù con il punteggio di 89-94. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio durato tutto l’incontro, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. Alla fine, i biancorossi sono riusciti a mantenere la concentrazione e a portare a casa la vittoria. L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio. Cantù rincorre e spera, Guduric la chiude.

Il derby è biancorosso. L’Olimpia Milano sfrutta fino all’ultima stilla di energia per vincere la sfida contro Cantù: 89-94 al termine di una vera e propria battaglia di 40’. Alla quinta gara in nove giorni l’Armani guida per tutta la partita, ma Cantù rimane sempre a un passo perdendo l’occasione nel finale per fare il colpaccio. L’ EA7 domina con Nebo (nella foto): prova da 22 punti e 12 rimbalzi. Brooks va ormai in automatico con 16 punti (49 da 3). E arriva un’altra prestazione solida da Guduric che ne firma 14. L’Acqua San Bernardo si ferma, ma Brienza deve essere orgoglioso del coraggio dei suoi, guidati dall’ex Bortolani autore di 21 punti e dal nuovo arrivato Green che ne sigla 12 (come l’altro ex Moraschini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio. Cantù rincorre e spera, Guduric la chiude Leggi anche: Serie A. Varese si prende il derby. Iroegbu scatenato. Cantù manca la rimonta Leggi anche: Basket, Serie A: Milano fatica ma si prende il derby contro Cantù Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio. Cantù rincorre e spera, Guduric la chiude - Il primo canestro di Cantù, invece, è di Bortolani che sblocca i suoi in appoggio. msn.com

Cantù lotta fino alla fine ma l’Olimpia si prende il derby con super Nebo x.com

L’ Olimpia Milano si prende il 173° derby contro la Pallacanestro Cantù Fondamentali Nebo (22 pts + 12 reb) e Brooks (16 pts), per i padroni di casa non bastano invece i 21 punti di Bortolani #TuttoUnAltroSport Unipol Corporate - facebook.com facebook

