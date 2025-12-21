L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio Cantù rincorre e spera Guduric la chiude

L’Olimpia Milano si aggiudica il derby al PalaDesio, battendo Cantù con il punteggio di 89-94. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio durato tutto l’incontro, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. Alla fine, i biancorossi sono riusciti a mantenere la concentrazione e a portare a casa la vittoria. L’Olimpia si prende il derby al PalaDesio. Cantù rincorre e spera, Guduric la chiude.

Il derby è biancorosso. L’Olimpia Milano sfrutta fino all’ultima stilla di energia per vincere la sfida contro Cantù: 89-94 al termine di una vera e propria battaglia di 40’. Alla quinta gara in nove giorni l’Armani guida per tutta la partita, ma Cantù rimane sempre a un passo perdendo l’occasione nel finale per fare il colpaccio. L’ EA7 domina con Nebo (nella foto): prova da 22 punti e 12 rimbalzi. Brooks va ormai in automatico con 16 punti (49 da 3). E arriva un’altra prestazione solida da Guduric che ne firma 14. L’Acqua San Bernardo si ferma, ma Brienza deve essere orgoglioso del coraggio dei suoi, guidati dall’ex Bortolani autore di 21 punti e dal nuovo arrivato Green che ne sigla 12 (come l’altro ex Moraschini). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

