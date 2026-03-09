LIVE Olimpia Milano-Cantù Serie A basket 2026 in DIRETTA | attesa per il derby lombardo

Oggi si gioca il derby lombardo tra Olimpia Milano e Cantù, una delle partite che chiudono la ventunesima giornata di Serie A di basket. La partita è trasmessa in diretta e gli appassionati possono aggiornarsi sui punteggi e sugli eventi in tempo reale attraverso la piattaforma di OA Sport. La sfida si svolge in un clima di attesa, con tifosi e addetti ai lavori pronti a seguire ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA sport e benvenuti alla Diretta Live di Olimpia Milano-Cantù, partita di basket di Serie A che chiude la 21esima giornata di campionato. Tutto pronto all'Allianz Cloud del capoluogo lombardo per il 174esimo derby meneghino. Dopo le vittorie contro Cremona e Treviso negli ultimi due match (rispettivamente con lo score di 67-86 e di 71-76) e la sconfitta in casa contro Brescia, l'EA7 Emporio Armani riceve il rivale di sempre che si trova penultimo, in 14esima posizione a quota 10 punti con 5 incontri vinti e 14 persi. Buono, invece, il percorso dei padroni di casa fin qui che reggono al 3º posto della classifica con 28 punti e uno score di 14 partite vinte e 5 perse.