Napoli la trasformazione di Anguissa da Garcia ad Antonio Conte | è stato il top player dello Scudetto

Anguissa ha fatto il salto decisivo sotto la guida di Antonio Conte, diventando il protagonista principale dello scudetto vinto dal Napoli. La sua crescita in campo ha portato più intensità e sicurezza alla mediana azzurra, segnando una svolta rispetto alle precedenti stagioni. Con l’arrivo del nuovo allenatore, il centrocampista camerunense ha mostrato maggiore determinazione e precisione, contribuendo a rianimare la squadra dopo un anno difficile.

Il Napoli è ritornato ad essere una squadra solida dopo la pessima stagione con Rudi Garcia, Mazzarri e poi Calzona in panchina. I ragazzi di Antonio Conte hanno effettuato una vera e propria svolta rispetto alle prestazioni negative di quella stagione e sono riusciti a portare in Campania uno Scudetto insperato. L'arrivo di Antonio Conte, in particolare, è stato decisivo. Non solo per aver portato in azzurro calciatori importanti come Buongiorno, Gilmour, McTominay, Neres e Lukaku, ma soprattutto per aver riportato ai livello di un tempo giocatori che ormai sembravano aver concluso la loro esperienza partenopea.