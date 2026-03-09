Offese volgari sui social alla candidata sindaco | Sottocultura che va estirpata E lancia il Patto per il linguaggio corretto

Su social media, la candidata sindaco di Marcianise, Maria Luigia Iodice, è stata oggetto di commenti offensivi e insulti volgari. Alcuni post contengono anche parole denigratorie e attacchi personali, suscitando reazioni di condanna e richieste di contrastare questa forma di comunicazione. La candidata ha risposto proponendo un Patto per il linguaggio corretto, cercando di promuovere un confronto più rispettoso.

Offese via social alla candidata sindaco di Marcianise, Maria Luigia Iodice. Tra i commenti di alcuni post social ci sono anche offese personali con parole volgari. Una situazione che certamente allarma visto che, in vista della campagna elettorale, si potrebbero verificare altri episodi del genere. A tal proposito l'ex consigliera regionale ha dichiarato: "La campagna elettorale non è ancora iniziata, ma a poche ore dall'ufficializzazione della mia candidatura sono purtroppo costretta a registrare episodi di una volgarità e di una violenza inaccettabili, che preannunciano il clima d'odio in cui rischia di svolgersi la prossima competizione.