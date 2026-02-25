Non sapevo che mia moglie fosse candidata Lui si astiene ma l’incarico va alla consorte L’Anac accende il faro sull’Università della Calabria

L’Anac ha aperto un’indagine dopo che un presidente di commissione ha ammesso di non sapere che sua moglie fosse candidata all’Università della Calabria. La scoperta ha suscitato sospetti sulla trasparenza del processo di selezione, dato che l’incarico è stato assegnato proprio alla donna. L’uomo ha affermato di essere stato preso alla sprovvista dalla candidatura della consorte, mentre l’istituzione accerta eventuali irregolarità. La vicenda continua a suscitare attenzione.

“Giuro, non sapevo che era mia moglie “. Candidata – a suo dire – all’insaputa del marito, presidente della commissione chiamata a valutarla. Il 23 settembre 2024, alle 11.18 del mattino, il presidente di una commissione dell’Università della Calabria dichiara la propria incompatibilità: tra i candidati alla selezione pubblica per due incarichi di tutor c’è la consorte. Pochi giorni dopo, quella stessa procedura si conclude con l’assegnazione dell’incarico proprio a lei. L’ Autorità Nazionale Anticorruzione, esaminando gli atti, rileva incongruenze e passaggi “poco verosimili” tali da far sorgere un “ragionevole dubbio” sulla corretta esecuzione della selezione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»L'articolo esplora la storia di Gergana Lazarova e Parmi, un legame intenso segnato da momenti di intimità, distanze e sfide.

Valentino, il ricordo della storica première della Maison, Maria Antonietta De Angelis: «Lavorare al suo fianco mi ha insegnato che cos'è la perfezione. Io ero affezionata a lui, ma credo proprio che anche lui fosse un pochino affezionato a me»Maria Antonietta De Angelis ricorda il legame speciale con Valentino, descrivendo il suo ruolo nella Maison e l’importanza della collaborazione con il maestro.

Francesco Renga: «Ambra? Non sapevo chi fosse. Mia figlia Jolanda si arrabbia se non seguo le sue dritte. Laura Pausini mi ha fatto un regalo inaspettato»La prima volta a casa di Ambra Angiolini: «Andai a conoscere i suoi genitori, a Cerveteri. Il papà mi aprì la porta a torso nudo, con un crocifisso al collo» ... corriere.it

James Van Der Beek, la commovente lettera d'addio del fratello. «Eri la mia persona, non sapevo che avrebbe fatto così male e ora capisco perché si parla di crepacuore»Jared ha affidato ai social il ricordo dell'attore di Dawson's Creek, scomparso all'età di 48 anni per un cancro, dedicandogli un carosello di scatti dei loro momenti più felici ... corriere.it