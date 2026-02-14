Basta offese sui social farò querela

L’amministrazione comunale ha annunciato che presenterà querela per le offese sui social, dopo che i nuovi dispositivi BolaWrap hanno già causato le prime immobilizzazioni. Questi strumenti, che avvolgono una persona con un laccio di Kevlar per bloccarla temporaneamente, sono stati utilizzati durante alcune operazioni di polizia negli ultimi giorni. Un cittadino è stato fermato e immobilizzato con il nuovo sistema, suscitando polemiche tra i residenti.

I BolaWrap di cui l’amministrazione comunale ha recentemente dotato la propria polizia locale (ovvero i dispositivi di contenimento che avvolgono una persona con un laccio di Kevlar, immobilizzandola temporaneamente) hanno già mietuto le prime vittime. Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, ha infatti annunciato che tutti coloro che hanato con insulti vari sui social la notizia, apparsa sul profilo Facebook del primo cittadino, di questa recente nuova dotazione della polizia locale, saranno querelati. "Non penso che sia una minaccia – spiega Gargano motivando la sua decisione – bensì una forma educativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Basta offese sui social, farò querela" Insulti e offese sui social, la sindaca non perdona: "Non facciamoci infettare, devono restare soli" L'invito della sindaca di Foggia a evitare insulti e offese sui social ha suscitato discussioni tra i cittadini. Dumfries post intervento sui social: “È andata bene. Farò…” – FOTO Denzel Dumfries ha condiviso un messaggio sui social dopo l’intervento alla caviglia sinistra, rassicurando i tifosi riguardo al suo stato di salute. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Basta offese sui social, farò querela; Diffamazione social: basta la volontà di offendere per pagare; Ondata d’odio sui social: insulti e minacce contro Anna Laura Orrico non mi lascio intimidire, denuncerò; Su di me satira, su loro sessismo?, Meloni 'accende' il caso Pucci a Sanremo 2026. L’offensiva FdI su Meta: «Basta odio sui social, intervenga l’Agcom»Insulti e offese nei casi migliori, intimidazioni e minacce di morte in quelli peggiori. Tutto rigorosamente via chat o sotto a singoli post: molte segnalazioni, poche risposte dalle piattaforme ... ilmessaggero.it Matilde Siracusano, sottosegretaria governo Meloni denuncia offese sessiste sui socialDalla rubrica sessismo online. Ecco a voi un assaggio dello schifo che ricevo sui social scrive l'esponente forzista del governo Meloni, a corredo di un video in cui mostra dal suo cellulare i ... tg24.sky.it di Vittorio Di Trapani, presidente FNSI - Federazione Nazionale Stampa Italiana “5 minuti di offese e livore. Che ben rappresentano l’insofferenza nei confronti di chi difende la Costituzione, le libertà, i diritti e il dissenso. E sinceramente non basta la solidarietà facebook