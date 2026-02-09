Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto parlare di sé ancora una volta, questa volta per il suo stile con un paio di occhiali da sole. Durante alcuni incontri ufficiali, Macron ha sfoggiato un modello con montatura in metallo e lente blu specchiata, molto simile a quelli visti nei film di Hollywood. Quel modello, prodotto dalla maison francese Henry Jullien e distribuito dal gruppo italiano iVision Tech, è andato subito sold out dopo essere apparso in pubblico. La scelta di Macron ha attirato l’attenzione di tanti appassionati di moda e di chi cerca il modello giusto per

Le recenti apparizioni in contesti ufficiali del presidente francese Emmanuel Macron con un paio di occhiali da sole hanno suscitato tanta curiosità: l’occhiale con montatura in metallo e lente specchiata blu alla Top Gun sfoggiata dal premier sono prodotte dalla maison Henry Jullien, casa francese ma di proprietà del gruppo italiano iVision Tech, e dalla diffusione delle immagini sono andate subito sold out. Tra il presidente Macron e la recente chiusura del Mido, la fiera italiana dell’eyewear, gli occhiali da sole sono sulla bocca – o sul volto – di tutti, ed è il momento giusto per trovare quelli adatti a noi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Come scegliere gli occhiali da sole giusti per il nostro viso? La guida alle forme e ai modelli di tendenza

