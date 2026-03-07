blazer marrone donna 2026 i modelli da sfoggiare in primavera

Per la primavera del 2026, i blazer marroni da donna sono tra i capi più ricercati. Le nuove collezioni presentano modelli in tessuti diversi, con tagli che spaziano dal classico al più moderno, ideali per essere indossati in vari contesti. I colori variano dal cioccolato intenso al testa di moro, offrendo opzioni eleganti e versatili per le giornate più calde.

Sono proprio le trendsetter, infatti, ad aver portato questo it-piece fuori dalle sfilate e dentro la quotidianità, trasformandolo in un alleato di stile imprescindibile per la mezza stagione. Interpretato in chiave sartoriale con pantaloni coordinati, oppure spezzato e disinvolto sopra jeans chiari e gonne fluide, si distingue per la sua capacità di rinnovare anche i look più essenziali, aggiungendo una nota avvolgente a ogni mise. Meno formale del nero ma altrettanto sofisticato, introduce una nuova idea di eleganza, che riflette il desiderio di una guardaroba più morbido, versatile e facilmente adattabile dal giorno alla sera. Anche le star si sono fatte portavoce di questa tendenza easy-chic. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

