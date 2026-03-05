Francia Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro La Spagna invia una fregata Trump Berlino con Madrid | Non ci lasceremo dividere

Da xml2.corriere.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Francia, l’Italia e la Grecia stanno coordinando l’invio di aiuti militari a Cipro, mentre la Spagna ha inviato una fregata. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha incontrato rappresentanti di Berlino e Madrid per discutere della questione. L’Alto rappresentante dell’Unione Europea ha convocato una sessione straordinaria per affrontare la situazione.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - L’iniziativa per mettere in campo una «solidarietà europea» nei confronti di Cipro in seguito all’attacco con droni iraniani a una base britannica sull’isola, è partita dalla Francia. Giovedì mattina il presidente francese Emmanuel Macron ha sentito separatamente la premier Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. «Hanno concordato di coordinare il dispiegamento di risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso», ha spiegato una fonte dell’Eliseo.  Anche la Spagna, criticata e minacciata dal... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

francia italia e grecia coordinano gli aiuti militari per cipro la spagna invia una fregata trump berlino con madrid non ci lasceremo dividere
© Xml2.corriere.it - Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere»

La Spagna invia una fregata nelle acque di CiproLa Spagna dispiegherà nelle acque di Cipro la fregata Cristóbal Colón”, unità classe F-105 normalmente di base nel porto di Ferrol, in Galizia.

Spagna in campo invia la fregata Cristóbal Colon a Cipro: "Scopo difensivo"La Spagna invierà la fregata Cristóbal Colon per proteggere Cipro dopo l'attacco iraniano scagliato contro la base britannica nell'isola.

Aggiornamenti e notizie su Francia Italia e Grecia coordinano gli....

Temi più discussi: Cipro divide l’Europa. Armi da Francia e Grecia. Ma Bruxelles predica calma; Grecia e Regno Unito inviano rinforzi a Cipro; Francia, Cipro e Grecia collaborano per tecnologie satellitari nuova generazione - Radio Studio90 Italia; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele.

francia italia e greciaFrancia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere»L’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha convocato giovedì una sessione straordinaria in videoconferenza del Consiglio Esteri Ue-Golfo ... corriere.it

Iran: Francia, Italia e Cipro coordineranno invio mezziUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.