Francia Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro La Spagna invia una fregata Trump Berlino con Madrid | Non ci lasceremo dividere

La Francia, l’Italia e la Grecia stanno coordinando l’invio di aiuti militari a Cipro, mentre la Spagna ha inviato una fregata. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha incontrato rappresentanti di Berlino e Madrid per discutere della questione. L’Alto rappresentante dell’Unione Europea ha convocato una sessione straordinaria per affrontare la situazione.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTEBRUXELLES - L’iniziativa per mettere in campo una «solidarietà europea» nei confronti di Cipro in seguito all’attacco con droni iraniani a una base britannica sull’isola, è partita dalla Francia. Giovedì mattina il presidente francese Emmanuel Macron ha sentito separatamente la premier Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. «Hanno concordato di coordinare il dispiegamento di risorse militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso», ha spiegato una fonte dell’Eliseo. Anche la Spagna, criticata e minacciata dal... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere» La Spagna invia una fregata nelle acque di CiproLa Spagna dispiegherà nelle acque di Cipro la fregata Cristóbal Colón”, unità classe F-105 normalmente di base nel porto di Ferrol, in Galizia. Spagna in campo invia la fregata Cristóbal Colon a Cipro: "Scopo difensivo"La Spagna invierà la fregata Cristóbal Colon per proteggere Cipro dopo l'attacco iraniano scagliato contro la base britannica nell'isola. Aggiornamenti e notizie su Francia Italia e Grecia coordinano gli.... Temi più discussi: Cipro divide l’Europa. Armi da Francia e Grecia. Ma Bruxelles predica calma; Grecia e Regno Unito inviano rinforzi a Cipro; Francia, Cipro e Grecia collaborano per tecnologie satellitari nuova generazione - Radio Studio90 Italia; Guerra Iran, le posizioni dell'Italia e dei Paesi europei dopo gli attacchi Usa-Israele. Francia, Italia e Grecia coordinano gli aiuti militari per Cipro. La Spagna invia una fregata. Trump, Berlino con Madrid: «Non ci lasceremo dividere»L’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas ha convocato giovedì una sessione straordinaria in videoconferenza del Consiglio Esteri Ue-Golfo ... corriere.it Iran: Francia, Italia e Cipro coordineranno invio mezziUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Jim Carrey è stato omaggiato ai Premi César in Francia, una cerimonia spesso considerata l’equivalente europeo degli Oscar. Il leggendario attore ha ricevuto questo riconoscimento per l’insieme della sua carriera, che include titoli iconici come The Mask, Th - facebook.com facebook Oggi ho partecipato a Palazzo Farnese, presso l’Ambasciata di Francia in Italia, all’incontro “Innovazione e sostenibilità per il futuro del SSN”, promosso dal gruppo sanitario Clariane in collaborazione con CERGAS SDA Bocconi. Un momento di confronto imp x.com