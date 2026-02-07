Nvidia ritarda i nuovi rtx quest anno e la serie rtx 60 slitta al 2028

Nvidia ha deciso di posticipare il lancio dei nuovi modelli RTX, con la serie 60 che ora arriverà solo nel 2028. La causa principale è una carenza di memoria che ha rallentato la produzione e costretto l’azienda a rimandare le novità previste. Nessun annuncio alla recente CES 2026 e strategie di gestione delle forniture sono le risposte di Nvidia per affrontare questa crisi, che potrebbe influenzare il mercato dei videogiochi e delle schede grafiche nei prossimi anni.

questo testo analizza l'impatto della carenza di memoria sulla strategia di prodotto di NVIDIA, con attenzione a RTX 50 Super, all'assenza di annunci alla CES 2026 e alle misure adottate per gestire le forniture. vengono analizzati i possibili scenari di sviluppo, i piani di produzione e le implicazioni per il mercato delle GPU memoria insufficiente mette in crisi la programmazione di prodotto. la scarsità di memorie influisce direttamente sulle decisioni di lancio: nel 2026 non sono previsti nuovi GPU da gioco e la serie RTX 60 è stata rinviata a una data successiva al 2027. si tratta della prima stagione senza un nuovo modello gaming in quasi tre decenni.

