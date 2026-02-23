Samsung Foundry decolla | produzione a 80% e chip a 2 nm in crescita

Samsung Foundry ha raggiunto un’ottima crescita, portando la capacità di produzione all’80%. La causa di questo balzo è l’aumento della domanda mondiale di chip avanzati. La società sta accelerando lo sviluppo dei processi a 2 nanometri, con nuovi impianti in fase di avvio. Questa ripresa si riflette anche nel rafforzamento delle partnership con i clienti. La strategia di Samsung mira a consolidare la posizione nel mercato dei semiconduttori.

Samsung Foundry ritorna in forma: fonderie all’80% e produzione in ripresa Samsung Foundry sta vivendo una rinascita inattesa. Le linee di produzione del sito di Pyeongtaek hanno superato l’80% di utilizzo, un livello che non si vedeva da tempo. Questo recupero è trainato dalla domanda di memoria HBM4 e dai primi volumi di produzione a 2 nanometri, con ordini in crescita da grandi clienti globali. La divisione potrebbe raggiungere il pareggio di bilancio entro il quarto trimestre, grazie anche a commesse importanti come quelle di Tesla e Apple. Dopo anni di difficoltà, la divisione produttiva di Samsung sta ritrovando la strada giusta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Exynos 2700 in produzione di massa prevista per il 2026 samsung punta sui chip a 2 nmSamsung ha annunciato che il processore Exynos 2700 entrerà in produzione di massa nel 2026.

Samsung inizierà la produzione di massa dei chip hbm4 a breveSamsung si prepara a lanciare la produzione di massa dei nuovi chip HBM4.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Samsung ribalta la situazione: fonderie all'80% e produzione come non si vedeva da tempoSecondo fonti asiatiche, Samsung Foundry avrebbe superato l'80% di utilizzo delle linee di Pyeongtaek grazie alla domanda legata alla memoria HBM4 e ai primi volumi a 2 nanometri. In crescita anche gl ... hwupgrade.it

NVIDIA sceglie Samsung Foundry per i chip IA: nasce una nuova alleanza strategica nel silicioNVIDIA ha deciso di includere e affidarsi a Samsung Foundry per la produzione di chip IA. Ulteriori novità nel campo della produzione hardware. NVIDIA ha ufficialmente incluso Samsung Foundry tra i ... multiplayer.it

ByteDance sceglie Samsung Foundry per il chip AI: shortage memoria e rincari Galaxy S26 ridisegnano la supply chain Economia, AI, Broadcom, ByteDance, cina, Galaxy S, Samsung Foundry, Stati Uniti ift.tt/sXC8Ku0 x.com

Produttori di semiconduttori globali per distribuzione dei ricavi TSMC (Taiwan) — 62% Samsung (Corea del Sud) — 10% SMIC (Cina) — 5% GlobalFoundries (USA) — 6% UMC (Taiwan) — 6% HuaHong (Cina) — 2% Nexchip (Cina) - facebook.com facebook