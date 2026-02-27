A Milano un tram è uscito dai binari e si è schiantato contro un palazzo, causando una vittima e almeno 39 feriti. Sono state rese pubbliche le immagini che mostrano il momento dell’incidente, con il convoglio che impatta contro la struttura. La scena è stata ripresa in diretta, offrendo un’istantanea dell’evento che ha sconvolto la città.

Sono state diffuse le immagini che mostrano il momento dello schianto del tram deragliato a Milano che ha causato, al momento, una vittima e almeno 39 feriti. Come si vede dalla clip di una dash cam di una macchina, diffusa da Mi-Tomorrow, il mezzo esce dai binari e con velocità elevata finisce con un palazzo. L’incidente è avvenuto in via Vittorio Veneto, all’incrocio con via Lazzaretto. Dietro il Comala una storia importante. Ora sul futuro dello spazio torinese volano accuse a Comune e Pd Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? Milano, tram deraglia e finisce contro un palazzo: un morto e 39 feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tram deragliato a Milano, il video dello schianto in diretta: così il convoglio esce dai binari e impatta contro il palazzo

Leggi anche: Tram deragliato a Milano, perché è uscito dai binari? Ipotesi attraversamento di un pedone e i dubbi sulla velocità

Tram deragliato a Milano, il mezzo finisce accartocciato contro un muro: le prime immagini dei soccorsi – VideoSul posto numerose ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine che stanno cercando di completare le operazioni di soccorso.

