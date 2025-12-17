Vigili del fuoco | ultimo giorno di servizio per il capo distaccamento Tedeschi il saluto dei colleghi
Oggi Tolentino si ferma per un arrivederci speciale: dopo quasi quattro decenni di dedizione, il capo distaccamento Elvio Tedeschi si congeda dal servizio. Un lungo percorso di impegno e sacrificio che si chiude con un affettuoso saluto dai colleghi, testimoni di una carriera dedicata alla sicurezza e alla tutela della comunità.
Tolentino, 17 dicembre 2025 – Ultimo giorno di servizio, oggi, per il capo distaccamento di Tolentino Elvio Tedeschi, dopo 38 anni, 4 mesi e 25 giorni. Questo il messaggio dei colleghi: “Un ringraziamento speciale al capo reparto Elvio Tedeschi per i suoi anni di carriera: dall’ingresso come vigile a Macerata, il suo trasferimento a Civitanova per crescere come autista, il breve passaggio a Varese da Capo squadra per poi completarsi a Camerino, Civitanova e infine Tolentino. Numerose le missioni portate a termine, come il terremoto dell'Aquila, dell'Emilia e Marche-Umbria 2016, dove va sottolineato il lavoro svolto nel recupero e messa in sicurezza di opere e beni ecclesiastici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
