A rischio il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sassuolo | l' appello dei Sindaci dell' Unione
I sindaci dell’Unione di Sassuolo si uniscono nell’appello per evitare il rischio di distaccamento dei Vigili del Fuoco della zona. Con una posizione condivisa, chiedono attenzione alle sorti del corpo di emergenza, sottolineando l’importanza di garantire la presenza e la capacità di intervento sul territorio. La loro voce si inserisce nel quadro di una preoccupazione condivisa per la sicurezza dei cittadini e il mantenimento dei servizi essenziali.
I sindaci di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Palagano, Frassinoro, Montefiorino e Prignano sulla Secchia intervengono compatti sull’allarme lanciato da Paolo Ghinelli, coordinatore Fns Cisl Emilia Centrale, in merito al futuro del corpo dei vigili del fuoco nella provincia di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
