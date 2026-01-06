I sindaci dell’Unione di Sassuolo si uniscono nell’appello per evitare il rischio di distaccamento dei Vigili del Fuoco della zona. Con una posizione condivisa, chiedono attenzione alle sorti del corpo di emergenza, sottolineando l’importanza di garantire la presenza e la capacità di intervento sul territorio. La loro voce si inserisce nel quadro di una preoccupazione condivisa per la sicurezza dei cittadini e il mantenimento dei servizi essenziali.

I sindaci di Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Palagano, Frassinoro, Montefiorino e Prignano sulla Secchia intervengono compatti sull’allarme lanciato da Paolo Ghinelli, coordinatore Fns Cisl Emilia Centrale, in merito al futuro del corpo dei vigili del fuoco nella provincia di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - A rischio il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sassuolo: l'appello dei Sindaci dell'Unione

Leggi anche: Il capo del distaccamento dei vigili del fuoco di Aversa va in pensione

Leggi anche: Vigili del fuoco: ultimo giorno di servizio per il capo distaccamento Tedeschi, il saluto dei colleghi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vigili del fuoco, il distaccamento è a rischio; Vigili del fuoco, la carenza di personale potrebbe mettere a rischio il distaccamento di Sassuolo; Vigili del fuoco sotto organico, a rischio il distaccamento di Sassuolo; Vigili del fuoco, il distaccamento di Sassuolo è a rischio chiusura.

VIGILI DEL FUOCO, SONO SOTTO ORGANICO: MANCANO MEZZI E PERSONALE - L’organico dei Vigili del Fuoco a Modena è sotto pressione e la situazione rischia di diventare critica. tvqui.it