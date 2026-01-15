Circum nuovo treno in prova ma il servizio viene ridotto Pendolari protestano

La Circumvesuviana ha avviato la fase di prova del primo treno proveniente dalla Spagna, con l’obiettivo di migliorare il servizio. Tuttavia, durante questa fase di test, il servizio viene temporaneamente ridotto nelle ore serali, causando disagi ai pendolari. La decisione ha suscitato proteste tra gli utenti, preoccupati per l’impatto sulle loro abitudini di viaggio e sulla puntualità dei collegamenti.

