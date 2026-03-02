L'autobus fa sosta e dimentica un 67enne alla stazione di servizio sull'autostrada

Un uomo di 67 anni è stato lasciato dall’autobus in un’area di servizio sulla A2. La Polizia Stradale ha individuato il pullman e recuperato i farmaci salvavita che l’uomo aveva con sé. L’episodio si è verificato questa mattina, quando il bus ha fermato la corsa senza accorgersi della presenza del passeggero. L’uomo è stato assistito e messo in sicurezza.

Lasciato dal bus in un'area di servizio sulla A2, un 67enne viene soccorso dalla Polizia Stradale che rintraccia il pullman e recupera i farmaci salvavita.