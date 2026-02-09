Commissario stadi per Euro 2032 sei comitati tra cui Parma diffidano la presidenza del Consiglio

Sei comitati, tra cui il Comitato Tardini Sostenibile, hanno scritto una lettera ufficiale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro per lo Sport Andrea Abodi. Contestano la nomina di Massimo Sessa come commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032. La diffida mette in dubbio la scelta e chiede chiarimenti, mentre la questione si fa sempre più calda.

Sei comitati, tra cui il Comitato Tardini Sostenibile, hanno inviato una diffida formale alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi per contestare la nomina del Commissario straordinario Massimo Sessa per gli stadi di Euro 2032. La risposta.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Euro 2032 Euro 2032, il Maradona di Napoli candidato alla Uefa tra i 5 stadi italiani: avrà 70mila posti Il sindaco Gaetano Manfredi ha annunciato che il Comune ha dato il via libera ai lavori di ammodernamento dello Stadio Maradona. Stadi, stretta del Viminale: telecamere ai tornelli e curve da diecimila posti. Tutte le novità nel decreto per Euro 2032 Il decreto per Euro 2032 introduce nuove misure di sicurezza negli stadi italiani, tra cui l’installazione di telecamere ai tornelli di ingresso e la creazione di una control room dedicata all’osservazione dell’area spettatori. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Euro 2032 Argomenti discussi: Stadio della Roma, il Campidoglio ora accelera: il progetto entro luglio. Sessa commissario stadi; Euro 2032, il punto sugli stadi italiani: Torino è pronta, Roma punta al doppio impianto; Stadio, lavori al bivio . Arrivano le maxi travi. Il montaggio ai campini. Snodo per accelerare; Cassiera licenziata dopo 30 anni per non aver pagato un detersivo da 2,90 euro. Cosa è successo. Sessa nominato come commissario straordinario per Euro2032: nella shortlist anche il nuovo stadio della RomaCome riportato a Radio Romanista, nel corso del Consiglio dei Ministri è stata approvata la nomina: il decreto ministeriale lo rende sin da subito operativo ... ilromanista.eu Abodi: Chi è e cosa fa il commissario per gli stadi. Vi dico quali ci sono per Euro 2032L'edizione odierna del Corriere dello Sport ospita una lunga intervista ad Andrea Abodi, Ministro dello Sport e per i Giovani, sul tema degli stadi in Italia in vista degli Europei del 2032. Un fronte ... tuttomercatoweb.com Sessa nominato commissario stadi per Euro 2032: i comitati del no inviano una diffida x.com Le immagini pubblicate sui social dal commissario straordinario Massimo Ferrarese hanno dato il segnale più atteso: i lavori per lo Stadio del nuoto procedono senza intoppi. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.