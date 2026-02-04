Nuovi tagliaerba intelligenti Mova a partire da 579 euro

Mova, il nuovo brand della famiglia Dreame, porta in Italia i suoi ultimi robot tosaerba. Le nuove macchine sono senza fili, facili da usare e adatte a giardini di ogni dimensione. Si parta da 579 euro per avere un tagliaerba che promette di rendere più semplice e veloce la cura del prato.

La serie è composta da vari modelli per prati di diverse dimensioni, i cui codici identificativi corrispondono alla superficie di taglio consigliata in metri quadrati: Lidax Ultra 800 (949 €), Lidax Ultra 1000 (999 €), Lidax Ultra 1200 (1.099 €), Lidax Ultra 1600 (1.499 €) e Lidax Ultra 2000 (1.699 €). Tutti i modelli condividono la stessa piattaforma tecnologica. La serie Viax è progettata per i giardini di dimensioni comprese tra i 250 e i 500 m². Grazie alla tecnologia di visione basata su intelligenza artificiale UltraEyes, Viax consente la mappatura assistita dall'AI, il rilevamento dei perimetri e l'evitamento degli ostacoli, richiedendo un intervento minimo da parte dell'utente.

