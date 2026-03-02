La guerra si allarga | nuovi raid sull' Iran Trump |  Operazioni per almeno 4 settimane Ora i nuovi leader vogliono parlare| Drone di Teheran sulla base britannica di Cipro lanci dal Libano su Haifa

Nuovi raid si verificano in Iran mentre la guerra si espande nel Golfo Persico, coinvolgendo anche Israele e le forze americane. Un drone di Teheran ha colpito una base britannica di Cipro, mentre un attacco dal Libano ha preso di mira Haifa. Tra le vittime ci sono nove persone in Israele e almeno tre soldati statunitensi. Trump ha dichiarato che le operazioni dureranno almeno quattro settimane e che i nuovi leader vogliono parlare.

DAL NOSTRO INVIATO GERUSALEMME - Il giorno numero 2 della guerra preventiva contro l’Iran sferrata da Stati Uniti e Israele si è concluso. La Repubblica Islamica è ancora in piedi. L’insurrezione dei patrioti iraniani invocata ancora ieri notte da Donald Trump resta un fantasma. Indizi di un’imminente rivolta non si vedono. Qualche festicciola per la morte della Guida Suprema, urla dalle finestre e stop. Troppe le ronde di picchiatori Basiji, troppa la paura dei bombardamenti. Per il momento va così. C’è, invece, la possibilità che la violenza dello scontro salga. Teheran non ha ancora attivato le milizie alleate in Libano, Yemen e Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Iran, raid su Teheran e missili contro Israele. Trump: «Operazione di 4 settimane almeno, parlerò coi nuovi leader». Parigi, Berlino e Londra: pronte ad «azioni difensive». Mistero su AhmadinejadGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

Guerra in Iran: condoglianze di Putin per la morte di Khamenei. Nuovi raid su Teheran, colpita Tv di Stato. Missili su CiproWASHINGTON – Stati Uniti e Israele hanno sferrato una nuova serie di attacchi contro Teheran.

Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

Attacco all'Iran, la guerra si allarga. Trump: «Teheran ora vuole parlare, ho accettato»Escalation in tutto il Golfo Persico. Colpito anche Israele: nove vittime. Almeno tre morti tra i soldati americani. Il leader Usa: «L’operazione può durare 4 settimane» ... corriere.it

USA e Israele attaccano l’Iran: guerra iniziata/ Video, bombe su Teheran, droni e missili su Tel AvivUSA e Israele hanno attaccato l'Iran, è iniziata la guerra tanto annunciata da Trump. Bombe su Teheran e missili anche su Tel Aviv ... ilsussidiario.net

L'avamposto dello scudo atomico francese lascia il Baltico dopo che un drone di Teheran ha colpito una base con le forze transalpine ad Abu Dhabi. Macron: "Al fianco dei Paesi con cui abbiamo trattati di Difesa". La Royal Force già operativa: un caccia br

Drone iraniano contro l'aeroporto di #AbuDhabi: un morto e sette feriti.