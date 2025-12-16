Dumfries si è operato oggi | il comunicato dell’Inter e i tempi di recupero

Denzel Dumfries si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’operazione, comunicata dall’Inter, segna l’inizio di un lungo percorso di recupero per l’esterno olandese, che dovrà affrontare diverse settimane di stop. Ecco i dettagli del comunicato ufficiale e i tempi stimati per il ritorno in campo.

Dumfries. Denzel Dumfries, esterno destro dell’ Inter, dovrà affrontare un lungo periodo di recupero dopo l’intervento chirurgico alla caviglia sinistra. L’operazione, effettuata oggi – martedì 16 dicembre – presso la ‘ Fortius Clinic ‘ di Londra, ha avuto lo scopo di stabilizzare la zona interessata e permettere all’olandese di tornare in campo senza rischi per il futuro. Il comunicato ufficiale del club nerazzurro ha chiarito che Dumfries seguirà nelle prossime settimane un programma riabilitativo mirato, che comprenderà terapie specifiche e attività fisica graduale per recuperare la piena funzionalità della caviglia. Ilnerazzurro.it

